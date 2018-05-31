Москва, 31 мая, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В результате штормовых порывов ветра в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов было нарушено энергоснабжение около 1,8 тыс. населенных пунктов и порядка 230 социально значимых объектов. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба МЧС России.

amir taj Без электричества

По сведениям министерства чрезвычайных ситуаций, от стихии пострадали Москва, Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская, Ярославская области, а также Удмуртия, Марий Эл, Татария, Башкирия, Мордовия, Чувашия, и Пермский край.

Как сообщало ИА REGNUM, среди самых пострадавших территорий Татарии оказались десять, включая Казань, где из-за повреждения линии электропередач сильным ветром на 20 минут без электроснабжения оставались 27 тыс. жителей. Управление МЧС по Татарии сообщило 30 мая о двух пострадавших в результате шторма, однако казанские СМИ со ссылкой на источники в больницах говорят о двух пострадавших и одной погибшей.

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