Брэйден Холтби признан первой «звездой дня» в НХЛ
Лас-Вегас, США, 31 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. НХЛ объявила вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби первой звездой дня по итогам второго матча с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли. Сообщение об этом опубликовано на сайте лиги.
Второй звездой дня стал датский форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. По итогам матча ему принадлежат три очка: одна шайба и две передачи. Третьей звездой назван канадский нападающий «Вегаса» Джеймс Нил — он забросил в ворота противника первую шайбу.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Парадайсе «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2, сравняв счёт в серии — 1:1. Шайбы в ворота «Вегаса» отправили Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик, в составе «Вегаса» отличились Джеймс Нил и Ши Теодор.
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