Лас-Вегас, США, 31 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. НХЛ объявила вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби первой звездой дня по итогам второго матча с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли. Сообщение об этом опубликовано на сайте лиги.

Keith Allison Брейден Холтби отбивает шайбу

Второй звездой дня стал датский форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. По итогам матча ему принадлежат три очка: одна шайба и две передачи. Третьей звездой назван канадский нападающий «Вегаса» Джеймс Нил — он забросил в ворота противника первую шайбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Парадайсе «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2, сравняв счёт в серии — 1:1. Шайбы в ворота «Вегаса» отправили Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик, в составе «Вегаса» отличились Джеймс Нил и Ши Теодор.

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