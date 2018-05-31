Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Уроженец Таджикистана участвовал в избиении сотрудников одного из ведомств администрации Санкт-Петербурга. В ближайшее время мигранта будут судить за применение насилия в отношении представителя власти. 26-летнему приезжему грозит до пяти лет лишения свободы.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

По данным следствия, днем 15 декабря 2017 года на Садовой улице вместе с неустановленными соучастниками обвиняемый напал на сотрудников управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Сотрудники администрации требовали прекратить совершение административных правонарушений, что не понравилось злоумышленникам.

«Обвиняемый нанес одному из сотрудников удары по телу деревянным бруском, а неустановленные лица, повалив на землю другого потерпевшего нанесли не менее 10 ударов ногами по его голове и телу», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В ходе следствия правоохранительные органы опубликовали фотографию и другие данные подозреваемого, что помогло задержать предполагаемого преступника.

Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.