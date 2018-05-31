Иваново, 31 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на сегодня, 31 мая, на территории Иваново, сообщает пресс-служба городско администрации.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

На период с 07:00 до 18:00 ожидается северо-западный ветер 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 мая, из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение 69 населенных пунктов, в зоне отключения оказались более 25 тыс. человек.

В самом Иваново ветер повалил десятки деревьев, аварийные отключения произошли на 80 трансформаторных подстанциях. Ветром поврежден строительный забор у храма на Вокзальной площади. На 08:30 31 мая в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила 280 заявок об аварийно-упавших деревьях. Без электроснабжения на оставались более 4,5 тысячи человек. Между тем, полностью удалось восстановить электроснабжение учреждений образования.