Москва, 31 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Показ триллера «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли стартовал 31 мая в кинотеатрах России. В киноленте режиссёра Френсиса Лоуренса звезда «Голодных игр» играет роль балерины российского Большого театра.

Цитата из х/ф «Красный воробей». Реж. Френсис Лоуренс. 2018. США «Страшный лик» русской разведки

Кинолента была создана по мотивам одноименного романа Джейсона Мэттьюса, бывшего сотрудника разведки США, поэтому картина не обошлась без шпионской сюжетной линии.

Также в фильме зритель увидит уже ставшую своеобразным штампом страшную «личину» русской разведки, главное действующее лицо которой удивительным образом напоминает президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Дженнифер Лоуренс крайне переживала по поводу съемок в тех сценах фильма «Красный воробей», где она должна была предстать обнажённой. По словам актрисы, ей приходилось собирать все силы, чтобы преодолеть страх перед съёмками.

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