Ереван, 31 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Российская компания «Ташир Капитал» представила некоторые подробности своего плана по оздоровлению армянского ЗАО «Высоковольтные электросети» в рамках передачи ей в доверительное управление акций компании. 30 мая министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян сообщил, что правительство отказалось от этой сделки, поскольку «в договоре были невыгодные для государства пункты».

Romelectro

В сообщении пресс-службы компании говорится:

В 2017 году по инициативе правительства Армении было начато обсуждение по передаче в доверительное управление ЗАО «Высоковольтные электросети» (ВЭС). С целью сокращения расходов «Ташир Капитал» предложил в течение шести месяцев провести анализ и предоставить соответствующие консультации руководству ВЭС. Во-первых, «Ташир Капитал» предлагал сократить текущие годовые расходы в $7 млн на 40%, в результате чего государство сэкономило бы $3 млн ежегодно. Во-вторых, ВЭС является организацией с тяжелым долговым обязательством, которое за 15 лет управления достигло отметки в $520 млн, что составляет порядка 7% государственного долга. Одним из приоритетов компании была технологически грамотная реализация проекта постройки новой воздушной линии электропередач между Арменией и Грузией, стоимость которой оценивалась в $200 млн и могла возрасти до $240 млн. Технологическая реализация снижала стоимость до $70 млн. В результате государством было бы сэкономлено порядка $130 млн, и долг был бы снижен с $520 млн до $390 млн. Также это привело бы к снижению тарифов на электроэнергию».

В сообщении также отмечается, что передачей в доверительное управление преследовалась цель повысить эффективность управления, оптимизировать расходы, объединив усилия передающих и распределяющих компаний.

Для государства наиболее выгодным пунктом было то, что при передаче управления «Ташир Капитал» на него не налагалось бы дополнительного финансового бремени. Проекты были бы реализованы на привлеченные компанией средства. В результате шестимесячных консультаций по повышению эффективности расходов во время работ по сооружению воздушной линии электропередач Армения-Иран и сокращения процентов за обслуживание кредитов удалось обеспечить экономию в $6 млн. Также в результате регулирования с 2018 года обеспечивался ежегодный доход в 300 млн драмов, а благодаря повышению эффективности труда сэкономленные средства достигли бы 400 млн драмов ежегодно. В результате других предпринятых мероприятий было обеспечено сокращение долга на $8 млн», — говорится в разъяснении компании.

Компания выражает удивление в связи с заявлением министра Артура Григоряна, в котором отмечалось, что в заключенном договоре есть пункты, невыгодные государству. Также представители «Ташир Капитал» отметили, что готовы передать свой опыт с пожеланиями эффективной работы.

С 2015 года группа компаний «Ташир» владеет компанией «Электрические сети Армении», которая является монополистом в области розничных поставок электроэнергии потребителям в Армении. В августе 2017 года правительство Армении решило передать в доверительное управление государственного ЗАО «Высоковольтные электросети» компании «Ташир Капитал». Новое правительство фактически отказалось от будущей сделки, не детализировав свое решение.