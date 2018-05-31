Москва, 31 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Возведение основных конструкций Крылатского моста завершено, движение по нему будет открыто в ближайшие месяцы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

"В ближайшие месяцы откроем движение по Крылатскому мосту на южном участке Северо-Западной хорды», — сообщил Собянин.

В настоящее время строители укрепляют береговой откос и благоустраивают территорию около моста, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крылатский мост является частью Северо-Западной хорды, которая объединит территории Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного городских округов. В ноябре 2017 года были забетонированы четыре опоры Крылатского моста.

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