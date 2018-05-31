Природоохранная прокуратура не видит слива фильтрата со свалки в Ярославле
Ярославль, 31 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Ярославская градозащитница, член экспертной группы по изучению влияния мусорного полигона «Скоково» на экологию Елена Богданова опубликовала ответ из природоохранной прокуратуры. В нем сказано, что «выпуск в реку Нору с полигона ликвидирован еще в 2015 году», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отмечает, что проверка «Скоково» проводилась 10 мая.
«Фактов обустройства новых карт, его расширения, ввода в эксплуатацию дополнительных объектов не установлено. Лабораторными исследованиями грунтовых вод и природный воды из р. Нора, а также документов производственного контроля предприятия факт негативного влияния полигона на окружающую среду, в том числе создающего опасность для населения, не выявлено», — сказано в ответе.
При этом сообщается, что решением Ярославского районного суда
Отметим, что этот ответ прокуратуры полностью расходится с данными фото‑ и видеофиксации как минимум трех членов экспертной группы, созданной по поручению губернатора Ярославской области. Например, главный редактор «Эхо Москвы-Ярославль» Людмила Шабуева с помощью съемок с квадрокоптера подготовила очень убедительный фильм, на котором видно, как фильтрат со свалки течет в реку Нору, а затем и в Волгу. О том, что это происходит, говорит и новый член экспертной группы Елена Богданова. Она также произвела съемку того, как фильтрат с полигона, «весло журча», течет в Нору. Ну и третий член группы, бывший главный эколог полигона «Скоково» Александр Большаков прямо говорит — фильтрат вовсе не перекачивают на тело полигона, как следует из официальных заявлений региональных властей. Его просто сбрасывают в ту самую Нору, когда емкости по накоплению ядовитого вещества переполняются. Делают это с помощью шланга, который перебрасывают чрез бруствер.