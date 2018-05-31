Ярославль, 31 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Ярославская градозащитница, член экспертной группы по изучению влияния мусорного полигона «Скоково» на экологию Елена Богданова опубликовала ответ из природоохранной прокуратуры. В нем сказано, что «выпуск в реку Нору с полигона ликвидирован еще в 2015 году», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Река Нора, протекающая рядом со свалкой

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отмечает, что проверка «Скоково» проводилась 10 мая.

«Фактов обустройства новых карт, его расширения, ввода в эксплуатацию дополнительных объектов не установлено. Лабораторными исследованиями грунтовых вод и природный воды из р. Нора, а также документов производственного контроля предприятия факт негативного влияния полигона на окружающую среду, в том числе создающего опасность для населения, не выявлено», — сказано в ответе.

При этом сообщается, что решением Ярославского районного суда от 22.07.2014 про иску Ярославского межрайонного природоохранного прокурора на ОАО «Скоково» возлагалась обязанность по обеспечению нормативной очистки сточных вод. Общество не смогло подобрать технологию очистки фильтрата до нормативных показателей, и в 2015 году выпуск в р. Нору ликвидирован. Также решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.09.2015 с ОАО «Скоково» взыскано более 1,3 млн руб. ущерба, причиненного окружающей среде сбросом неочищенных вод.

Отметим, что этот ответ прокуратуры полностью расходится с данными фото‑ и видеофиксации как минимум трех членов экспертной группы, созданной по поручению губернатора Ярославской области. Например, главный редактор «Эхо Москвы-Ярославль» Людмила Шабуева с помощью съемок с квадрокоптера подготовила очень убедительный фильм, на котором видно, как фильтрат со свалки течет в реку Нору, а затем и в Волгу. О том, что это происходит, говорит и новый член экспертной группы Елена Богданова. Она также произвела съемку того, как фильтрат с полигона, «весло журча», течет в Нору. Ну и третий член группы, бывший главный эколог полигона «Скоково» Александр Большаков прямо говорит — фильтрат вовсе не перекачивают на тело полигона, как следует из официальных заявлений региональных властей. Его просто сбрасывают в ту самую Нору, когда емкости по накоплению ядовитого вещества переполняются. Делают это с помощью шланга, который перебрасывают чрез бруствер.