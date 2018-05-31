Москва, 31 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В мае ситуация с розничными ценами на бензин стала напоминать театр абсурда — что бы ни происходило с нефтью, бензин дорожает. Причины разные, но постоянно только одно — крупные компании просят снизить на них налоговое бремя, и ФАС «начинает замечать» проблемы в ценах только после массовых запросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

(сс)Falkenpost Бензин

«Представители крупнейших нефтяных компаний страны 30 мая приняли участие в экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, где обсудили ситуацию с ростом цен на бензин и дизельное топливо и дали обещание не поднимать их далее для розницы. Подобный стиль также постоянен, когда во время пика цен бизнес обещает далее не повышать цены и фиксирует их в верхнем положении, а правительство показывает, что держит ситуацию под контролем», — пояснил эксперт.

Проблемы с переработкой и недостатком предложения от НПЗ каждый год вызывают всплеск цен на нефтепродукты, но новые мощности вводятся в строй крайне неохотно — бизнес умеет считать и лучше отправит «лишнее» за границу. К сожалению, только ограничение в долях по реализации продукции от нефтяников государством приносит реальный эффект наполнения рынка. Это работает в ЕС и США, работает и у нас, но российский сегмент низкомаржинален (вдвое дешевле), поэтому государство также получает доход от сложившейся ситуации с перегоном нефти за рубеж. Можно отметить, что поиск баланса ведется постоянно, но конца ему не видно.

«Из хороших новостей можно отметить, что договоренность по розничным ценам и публикация данных по запасам нефти привели к откату цен на позиции прошлой недели, до $77,80 за баррель. Можно заметить, что такой маневр позволяет бизнесу заработать и на внутреннем, и на внешнем рынках по краткосрочным контрактам, поэтому ближайшая неделя обещает продолжение крупных изменений стоимости нефти в широком коридоре — $75−80 за баррель», — считает Ширяев.

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