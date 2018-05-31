Москва, 31 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Договор между Россией и Филиппинами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Договор предусматривает положения, согласно которым правовая помощь оказывается, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым согласно законодательству Российской Федерация и Республики Филиппины.

Договор содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. В частности, статья 4 договора содержит основание для отказа в оказании взаимной правовой помощи в случае, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемого договаривающегося государства. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации такие основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам не предусмотрены.

Договор подписан в Маниле 13 ноября 2017 г.