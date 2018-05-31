Atlantic Council: Инсценировкой смерти Бабченко Киев сыграл на руку Москве
Вашингтон, 31 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко будет иметь долгосрочные негативные последствия для Украины, в том числе поспособствует Москве, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер в интервью аналитическому центру the Atlantic Council.
По его словам, если благодаря осуществленной спецслужбами Украины операции удалось сорвать покушение на убийство, то она уже оправдана.
«Тем не менее в то же самое время своими действиями СБУ и другие украинские правительственные учреждения нанесли удар по своей репутации», — подчеркнул он, имея в виду Службу безопасности Украины.
«Очевидно одно: Россия воспользуется этим подставным убийством для обвинения Украины в распространении дезинформации, а также отныне будет бросать тень сомнения в случае будущих нападений на диссидентов и журналистов внутри России и за ее пределами», — указал бывший американский чиновник.
К сожалению, отметил Карпентер, в следующий раз, когда произойдёт настоящая трагедия, придется «остановиться и задуматься, а правду ли сообщают СМИ?» Несмотря на это, Карпентер считает первоочередной задачей раскрытие российских спецслужб и их методов, а также предотвращение убийств.
«Хотя, как правило, правительственные ведомства США никогда не вводят общественность в заблуждение, иногда приходится иметь дело с важными целями, затрагивающими вопросы жизни и смерти», — добавил он.
Напомним, 29 мая полиция Киева сообщила о совершенном на Бабченко покушении, в результате которого он погиб. Затем, 30 мая, в Службе безопасности Украины отметили, что убийства не было, а имело место спецоперация по предотвращению покушения на него. Сам журналист жив, а человек, готовивший покушение, задержан.
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