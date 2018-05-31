Вашингтон, 31 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко будет иметь долгосрочные негативные последствия для Украины, в том числе поспособствует Москве, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер в интервью аналитическому центру the Atlantic Council.

Цитата YouTube пользователя Держитесь там Аркадий Бабченко

По его словам, если благодаря осуществленной спецслужбами Украины операции удалось сорвать покушение на убийство, то она уже оправдана.

«Тем не менее в то же самое время своими действиями СБУ и другие украинские правительственные учреждения нанесли удар по своей репутации», — подчеркнул он, имея в виду Службу безопасности Украины.

«Очевидно одно: Россия воспользуется этим подставным убийством для обвинения Украины в распространении дезинформации, а также отныне будет бросать тень сомнения в случае будущих нападений на диссидентов и журналистов внутри России и за ее пределами», — указал бывший американский чиновник.

К сожалению, отметил Карпентер, в следующий раз, когда произойдёт настоящая трагедия, придется «остановиться и задуматься, а правду ли сообщают СМИ?» Несмотря на это, Карпентер считает первоочередной задачей раскрытие российских спецслужб и их методов, а также предотвращение убийств.

«Хотя, как правило, правительственные ведомства США никогда не вводят общественность в заблуждение, иногда приходится иметь дело с важными целями, затрагивающими вопросы жизни и смерти», — добавил он.

Напомним, 29 мая полиция Киева сообщила о совершенном на Бабченко покушении, в результате которого он погиб. Затем, 30 мая, в Службе безопасности Украины отметили, что убийства не было, а имело место спецоперация по предотвращению покушения на него. Сам журналист жив, а человек, готовивший покушение, задержан.

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