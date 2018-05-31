Тамбов, 31 мая, 2018, 10:31 — ИА Регнум. На ремонт и строительство дорог в Тамбове в 2018 году планируют потратить 400 млн рублей. Такие данные содержались в отчете администрации города, который депутаты Тамбовской городской думы заслушали на заседании 30 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

По данным председателя комитета городского хозяйства администрации Тамбова Михаила Михалева, все работы планируется выполнить в течение лета, сообщила ГТРК «Тамбов».

«Однозначно, мы больше не будем разрешать подрядным организациям выполнять работы после окончания строительного сезона. После 15 октября никаких ремонтных работ по капитальному ремонту улиц на территории Тамбова мы проводить не будем», — сказал Михалев.

В 2017 году на ремонт дорог в Тамбове было выделено 259 млн рублей. Потратили из них только 220 млн. Было отремонтировано 30 улиц.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты вновь не приняли отчет администрации о дорожных работах в 2017 году. Подобные проблемы с отчетом были и по итогам 2016 года. На этот раз народные избранники обратили внимание на то, что в городе разрушаются только что построенные дороги,. Это может свидетельствовать о плохой работе с подрядчиками и неудовлетворительном техническом контроле. Кроме того, депутаты отметили, что отчет не соответствует ранее заявленным планам.

Ранее проблемы на только что построенных дорогах находили и активисты тамбовского отделения Общероссийского народного фронта.