Москва, 31 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. По данным ЦБ РФ, к концу мая инфляционные ожидания (прогноз того, как изменятся цены в ближайшие 12 месяцев) повысились до 8,6% с 7,8% в апреле и 8,5% в марте, по данным ЦБ РФ. Стоимость бензина на АЗС увеличилась на 5−10%. Резкий скачок произошел из-за плановых ремонтных работ на НПЗ «Роснефти», спрос на остальных точках не покрывает топливо от других АЗС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

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«Таким образом, ситуация — плановая, но реакция на нее очень эмоциональна, а встреча нефтяников с представителем правительства Дмитрия Козаком и обещание не увеличивать цены далее становится обычной попыткой успокоить население, живущее по принципу — «завтра война», — пояснил эксперт.

По его мнению, если ремонт продлится еще неделю, а другие НПЗ начнут плановые операции у себя на производствах, то ЦБ придется переписать инфляцию с 4% до 4,2% из-за скачка цен на все товары и услуги. На одни — из-за влияния цены на бензин, а на другие — из-за влияния тех цен, на которые влияют цены на бензин.

«В связи с этим планы правительства России на снижение инфляции придется корректировать, а для снижения повторения такой ситуации продумывать механизм для бизнеса по созданию запасов топлива и строительству НПЗ в регионах с повышенной чувствительностью к подобным перепадам», — считает Блинов.

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