Вашингтон, 31 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. На снимках космического телескопа «Чандра», запущенного в 1999 году Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), исследователи обнаружили нейтронную звезду. Впервые небесное светило этого типа было найдено за пределами галактики Млечный путь, сообщает 31 мая пресс-служба NASA.

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«Нейтронные звезды, подобные обнаруженной нашим телескопом «Чандра», образуются, когда ядро массивной звезды сгорает и разрушается», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предположению экспертов NASA, открытая звезда относится к редким типам нейтронных звезд со слабым магнитным полем и без звезды-спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010—2011 годах началось проектирование нейтринного телескопа объемом порядка кубического километра на Байкале. Телескоп получил название Baikal-GVD, он состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами.

Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. Все кластеры будут объединены в единую систему сбора и обработки данных. По мнению учёных, озеро Байкал является не только самым большим хранилищем пресной воды на Земле, но и удобным местом для исследования частиц-призраков — нейтрино.

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