Барнаул, 31 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Вслед за ушедшим в добровольную отставку губернатором Алтайского края Александром Карлиным заявление об освобождении от должности написал первый заместитель Сергей Локтев. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сегодня, 31 мая, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Altairegion22.ru Сергей Локтев

В правительстве Алтайского края (на новую форму управления регион перешёл 1 января 2017 года) Сергей Локтев отвечал за деятельность министерств имущественных отношений, строительства транспорта и ЖКХ, управлений по госрегулированию цен и тарифов, предпринимательства.

Напомним, Сергей Локтев родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края. Сфера научных интересов — теория управления предприятием, аналитическое планирование.

Будучи руководителем крупного предприятия и преподавателем кафедры информационных систем в экономике экономического факультета Алтайского государственного университета, защитил докторскую диссертацию (концептуальные основы и инструменты аналитического планирования в структуре управления предприятием в условиях нестабильной среды).

На работу в администрацию Алтайского края перешёл в 2005 году, после назначения губернатором Александра Карлина. В конце декабря 2017 года президентским указом награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также у Сергея Локтева имеется ряд других государственных наград, в том числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Алтайского края «За заслуги в труде» и «За заслуги перед обществом».

В аппарате алтайского правительства он был одним из самых непубличных, но трудолюбивых и «спортолюбивых» алтайских чиновников (ежегодно участвует в чемпионате России по биатлону среди ветеранов).

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Напомним, Александр Карлин написал заявление об отставке будучи в Москве, а 30 мая сообщил о своём решении членам регионального правительства. При этом он отметил, что принял решение об отставке в связи с общей линией федеральной власти на обновление.

До выборов нового губернатора исполнять обязанности главы будет Виктор Томенко занимал пост и. о. первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края.