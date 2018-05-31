Вашингтон, 31 мая, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт планировал инвестировать в компанию Uber Technologies $3 млрд, но сделка так и не состоялась, сообщает агентство Bloomberg.

Такси UBER

По данным издания, стороны не смогли договориться об условиях сделки. Один из источников агентства отметил, что изначально Баффетт планировал инвестировать более $3 млрд, однако гендиректор Uber Дара Хосровшахи предложил миллиардеру вложить в компанию не более $2 млрд. В этом случая доля акций, на которую мог претендовать Баффетт, была бы значительно меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с российскими банками и партнерами из Азии будет инвестировать в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber.

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