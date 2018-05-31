Тамбов, 31 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской городской думы не приняли отчет администрации областного центра о работах по строительству и содержанию дорог в 2017 году. Как 31 мая сообщила пресс-служба думы, доклад вызвал многочисленные вопросы депутатов и был возвращен на доработку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

«Отчет администрации города Тамбова о проведённых работах по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог за 2017 год в очередной раз вызвал много вопросов у депутатского корпуса. В результате голосования депутаты не пришли к единому решению по оценке деятельности администрации города Тамбова и вернули отчет на доработку», — сообщила пресс-службы гордумы.

Теперь администрации придется вновь отчитываться перед депутатами уже на следующем заседании думы.

Как сообщил «Тамбовский областной портал», депутатов не устроила эффективность, с которой тратятся бюджетные деньги. В частности, отмечалось, что в городе разрушаются только что построенные дороги, что может говорить о плохой работе с подрядчиками и неудовлетворительном техническом контроле. Кроме того, депутаты отметили, что отчет не соответствует ранее заявленным планам.

Напомним, что аналогичные проблемы были и по итогам 2016 года. Тогда депутаты признали работу администрации неудовлетворительной из-за недостатков, которые выявили после капитального ремонта.

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