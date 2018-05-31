Каракас, 31 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. 30 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил своему кубинскому коллеге Мигелю Диасу-Канелю Орден освободителей первого класса, сообщает портал Cuba Información.

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«Я получаю его со смирением от имени скромного и благородного народа, и рассматриваю это как акт незаслуженной щедрости ко мне и признание кубинского народа, который продолжает на протяжении славной и жертвенной истории нести заветы Боливара, чтобы реализовать мечты о независимости и свободе», — сказал Диас-Канель.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая кубинский лидер впервые посетил Венесуэлу, где выступил перед Национальной ассамблеей. Напомним, Мигель Диас-Канель сменил на посту председателя Совета министров Кубы Рауля Кастро в минувшем апреле.