Москва, 31 мая, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Ополченцы Донецкой и Луганской народных республик показали, что способны дать мощный отпор украинским вооруженным силам, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Цитата из х∕ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

Видеозапись уничтожения украинской бронетехники показывает, что ополченцы Донецкой и Луганской народных республик сохраняют высокую боеспособность и, в общем-то, в этой области ничего не изменилось. И, судя по всему, были какие-то попытки со стороны ВСУ по улучшению своих позиций.

Сразу же они встретили достаточно мощный отпор. Но это лишний раз говорит о том, что вероятность возникновения какого-то большого конфликта не очень высока.

Потому что лишний раз было продемонстрировано: вооруженные силы ДНР и ЛНР способный дать такой же достойный отпор, как и в прошлый раз.

Ранее на портале YouTube был опубликован ролик с горящей техникой ВСУ, которую киевские военные стягивали к Горловке. Видео было записано с беспилотника.

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На кадрах видно, как военная техника уничтожается точечными ударами артиллерии. В сообщении под роликом уточняется, что это армия Донецкой народной республики уничтожила командный пункт 24-го батальона ВСУ, БМП и склад вооружения.