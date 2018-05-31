Москва, 31 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Москве в преддверии чемпионата мира по футболу скорую воздушную помощь переводят на круглосуточный график работы. В тестовом режиме авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи начнут работать с 1 июня. Круглосуточный график продлится до 15 июля, сообщается на портале мэра Москвы.

Вертолет скорой помощи

В мэрии отметили, что если такая форма работы докажет свою необходимость, то медицинская вертолетная служба столицы перейдет на постоянный круглосуточный график работы. Сейчас вертолеты санитарной авиации летают только в дневное время.

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По словам замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка, за I квартал 2018 года санитарная авиация доставила в больницы порядка 200 пациентов. В настоящее время в Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Новой Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве дополнительные экипажи дорожных инспекторов в преддверии и во время проведения чемпионата мира по футболу будут выявлять автомобили без номерных знаков или с закрытыми номерами. Служебные патрули появятся на улицах Москвы, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак».

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