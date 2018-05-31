Санкт-Петербург, 31 мая, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства метро в Петербурге, ОАО «Метрострой», и его субподрядчик, ЗАО «СМУ-11 Метрострой», крупно задолжали энергетикам. В результате поставщик электричества в метро — АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) — подает в суд на обе строительные компании. Об этом в четверг, 31 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПСК.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Напомним, в начале апреля ПСК грозилась ограничить подачу электроэнергии на строящиеся объекты городской подземки. До отключений тогда не дошло, но ситуация с долгами принципиально не изменилась.

«Сегодня, 31 мая 2018 года, АО «Петербургская сбытовая компания» подает два исковых заявления в отношении ОАО «Метрострой» и дочерней компании общества», — проинформировали энергетики.

Первый иск — о взыскании задолженности за услуги по энергоснабжению шахты № 841 на Ленинском проспекте в период с января по февраль 2018 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты на общую сумму 1 млн рублей. Второй иск — в отношении ЗАО «СМУ-11 Метрострой» о взыскании задолженности за услуги по энергоснабжению шахты № 616 на Тамбовской улице (строительство будущей станции «Обводный канал — 2») за январь 2018 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты на общую сумму 1,2 млн руб.

Тем временем «на подходе» еще один иск — в отношении ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» — о взыскании задолженности и неустойки на общую сумму 13,4 млн рублей, которые образовались у ЗАО в период с июля 2017 года по февраль 2018 года. Этот иск может быть подан уже 11 июня, после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

«Проблемы с оплатой потребленной электроэнергии у ОАО «Метрострой» и его дочерних компаний возникают с июля 2017 года», — напомнили в ПСК.

После апрельской истории, когда энергетики предупредили об ограничении поставки электричества в отношении строящихся к ЧМ-2018 объектов метрополитена, ОАО «Метрострой» предоставило гарантийное письмо об оплате и начало перечисление денежных средств. Станции на новой ветке были открыты 26 мая.

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«Однако на сегодняшний день договорные обязательства потребителем вновь нарушаются, о чем АО «ПСК» уведомило комитет по развитию транспортной инфраструктуры», — добавили в ПСК.

По состоянию на конец мая 2018 года общая задолженность ОАО «Метрострой» перед АО «ПСК» составляет 52,2 млн рублей.

АО «Петербургская сбытовая компания» является поставщиком электроэнергии в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях; обслуживает свыше 3 миллионов бытовых потребителей и более 60 тысяч потребителей — юридических лиц. Единственным акционером АО «Петербургская сбытовая компания» является ПАО «Интер РАО».

Напомним, в начале марта 2018 года рабочие «СМУ-11 Метрострой», которое упоминалось выше, устроили забастовку и не вышли на смену при проходке тоннеля от станции «Театральной» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии. Причиной конфликта стала невыплата зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после открытия новых станций Петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» разгорелся публичный скандал между заказчиками и подрядчиками строительства.