Киев, 31 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Базу ВМС Украины необходимо разместить в Геническе в Херсонской области, заявил постоянный представитель президента Украины в несуществующей «Автономной Республике Крым» БорисБабин, сообщает 31 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM База

По его словам, в Геническе нужно разместить как можно больше силовиков: морскую охрану, нацполицию, национальную гвардию и так далее. Это необходимо для того, чтобы Геническ тоже не решил отделиться и присоединиться к России, считает Бабин.

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Напомним, жители Крыма в 2014 году провели референдум об отделении от Украины и присоединении к России. В результате в Херсонской области пролегла граница с полуостровом, там работают по три контрольно-пропускных пункты со стороны России и Украины.