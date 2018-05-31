Челябинск, 31 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинской области акционерное общество «Областное телевидение» с 1 июня возглавит председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве имущества и природных ресурсов.

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Новый генеральный директор родился 11 июня 1974 года в Челябинске. Кандидат юридических наук и доцент кафедры «Конституционное и административное право» Южно-Уральского государственного университета.

Распоряжение минимущества уже подписано. Известно, что прежний руководитель холдинга Светлана Яремчук также будет в нём работать. Она станет советником генерального директора.

Яремчук возглавляла «Областное телевидение» с 2005 года. Министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков высоко оценивает результаты её деятельности. Ей удалось обеспечить стремительное развитие компании на информационном рынке, сформировать команду настоящих профессионалов и т.д. Что же касается новых кадровых решений, то. по его словам, они были проведены в логике объединения всех региональных медиа-активов в так называемый холдинг. Управление этим холдингом и будет задачей Олега Дубровина.

Добавим, по поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе формируют вертикально интегрированную структуру государственных СМИ. С начала 2018 года учреждение «Редакция областной газеты «Южноуральская панорама» было присоединено к учреждению «Издательский дом «Губерния». А в процессе присоединения к «Областному телевидению», которое ранее было преобразовано из унитарного предприятия в акционерное общество, сейчас находится ЗАО «Ассоциация «Канал ТВ».