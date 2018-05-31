Вашингтон, 31 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Инсценировав убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, украинские власти зашли за грань допустимого, заявил 30 мая канадский журналист и бывший пресс-секретарь ОБСЕ Майкл Босиерки в интервью порталу американского аналитического центра The Atlantic Council.

Matthias Ripp Переступить черту

Читайте также: ОБСЕ осудила ложь об убийстве Аркадия Бабченко

По словам журналиста, он разделяет негодование регулятора глобальных СМИ организации «Репортеры без границ» в том, что Киев играет с огнем, когда манипулирует фактами. Даже если это делается «во имя информационной войны».

Читайте также: «Репортеры без границ» возмущены действиями украинских спецслужб

«Объяснения не имеют значения. Все можно было обставить по-другому. Вместо этого они зашли за грань: подстроенный сценарий ввел в заблуждение не только общественность, но и журналистов и коллег», — подчеркнул Босиерки.

«Когда традиционные СМИ подвергают нападению и когда хоть отбавляй фейковых сообщений, такого рода уловки не способствуют имиджу СМИ», — добавил он.

Напомним, 29 мая украинские власти сообщили о том, что в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко, которому в спину неизвестный сделал несколько выстрелов в спину и скрылся. Якобы журналист скончался по пути в больницу. В Киеве сразу же обвинили в преступлении «российские спецслужбы».

Тем не менее вечером 30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Бабченко убит не был, а его гибель была инсценирована для выявления для предотвращения покушения на него.