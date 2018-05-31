Москва, 31 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Число граждан России, которым запрещен выезд за границу из-за долгов, на конец мая достигло рекордного уровня за последние годы, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФСПП).

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«По состоянию на конец мая ограничение в праве на выезд из РФ действовало в отношении 2,3 млн должников», — сообщили в ФСПП на запрос ТАСС.

По данным ведомства, благодаря применению данной меры с начала года с должников было взыскано 18,2 млрд рублей, при этом за первые четыре месяца 2018 года судебные приставы ограничили выезд за границу 3,3 млн должников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году было списано 2,2 трлн рублей безнадежных долгов граждан России, что на 16% больше, чем годом ранее.

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