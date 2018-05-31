Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Москве на заседании Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов принято решение о выдаче лицензии ФК «Ростов» на сезон-2018/19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Donland.ru «Ростов-Арена»

«Лицензия действительно получена, мы не сомневались в её получении. Изначальные проблемы были в «хвостах» по выплатам заработных плат футболистам, которые играли в команде в сезоне 2016/17. При этом львиную часть этих «хвостов» мы погасили еще зимой. Также был ряд технических и юридических вопросов, которые уже закрыты. В этом сезоне мы погасили почти все долги», — цитирует президента футбольного клуба Арташеса Арутюнянца «Деловое сообщество».

Ранее по теме: Финансовая ситуация в «Ростове» лучше, чем была годом ранее — губернатор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, донской футбольный клуб завершил сезон 2017/18 на 11-й позиции в рейтинге РФПЛ. На счету ростовчан девять побед, 11 поражений, 10 игр, сыгранных вничью. По мнению донского губернатора Василия Голубева, необходимо учесть «переформатизацию», которую прошла команда в этом году.

«Тренер [Леонид Кучук] ушел, тренерский состав тоже, мы практически полностью заменили состав. Я, например, удовлетворен результатом, который сделал «Ростов» по итогам сезона. Теперь задача — сделать все, чтобы следующий сезон был эффективнее и результативнее», — сказал глава региона.

Голубев отметил, что в ближайшее время президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц вместе с главным тренером Валерием Карпиным расскажут о своих предложениях по дальнейшему развитию команды.

Напомним, что после завершения чемпионата мира по футболу ФК «Ростов» будет принимать матчи РФПЛ на стадионе «Ростов-Арена». В этом году на главном спортивном объекте мундиаля донские футболисты уже провели три тестовых матча.

Читайте также: «Ростов Арена» примет 13 тыс. зрителей в первом тестовом матче