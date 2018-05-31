Дамаск, 31 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что вооруженным силам США следует покинуть страну, сообщает 31 мая Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Американцам следует уйти. Так или иначе, но они уйдут», — подчеркнул президент Сирии.

Напомним, вооруженные силы США оказывают консультативную поддержку некоторым представителям так называемой умеренной оппозиции. Американские военные мешают завершить гражданскую войну в стране, так как они фактом своего присутствия в некоторых районах, контролируемых террористами, мешают наносить ракетные и воздушные удары по противнику.