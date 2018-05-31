Пхеньян, 31 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Северная Корея и США обсуждают условия установления дипломатических отношений, об этом 31 мая пишет южнокорейская газета «Чунган ильбо» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

В качестве одного из условий, выдвинутых Вашингтоном, называется денуклеаризация КНДР. Другие подробности пока неизвестны.

Отмечается, что вопрос об установлении дипотношений поднимался 27 мая на встрече делегаций из Пхеньяна и Вашингтона во время второго саммита лидеров КНДР и Южной Кореи. Тогда представители Северной Кореи сообщали, что заинтересованы снятии экономических санкций и прекращении военных учений у берегов Корейского полуострова.

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