Рязань, 31 мая, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В трех районах Рязанской области восстановлено электроснабжение, которое было нарушено из-за аварий на линиях. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области, информация об отключениях поступила в службу спасения днем 30 мая.

Без света

«По состоянию на 19 часов 40 минут на территории Клепиковского, Касимовского и Кораблинского районов Рязанской области электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Отметим, что 31 мая в Рязанской области ожидается сильный ветер с порывами до 13−18 м/с. Также местами пройдут ливни и грозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за урагана пострадали и соседние регионы. Например, во Владимирской области без света оставались 189 населенных пунктов в девяти районах.