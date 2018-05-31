Манагуа , 31 мая, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Amnesty International возложила ответственность за столкновения на Дне матери в Манагуа на правительство Никарагуа. Об этом пишет испанская газета El Mundo 31 мая. Оппозиция заявила о присутствии снайперов.

Уинслоу Хомер. Снайпер. 1862

«Выстрелы были произведены снайперами со стадиона Денниса Мартинеса. Насильственное подавление (протестов) продолжается под пристальным взглядом президента Даниэля Ортеги», — заявила руководитель отделения Amnesty International в Северной и Южной Америке Эрика Гевара-Росас.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в столице Никарагуа погибли 2 человека и по меньшей мере 12 получили ранения, в том числе пятеро полицейских. По информации полиции, погибшие — участники молодежного проправительственного движения.