Владимир, 31 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. 189 населенных пунктов Владимирской области остались без электроснабжения из-за урагана. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. По состоянию на 02:00 ночи, в большинстве сел удалось восстановить электроснабжение. Без света оставались 66 поселков.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Первые сообщения об отключениях начали поступать в МЧС днем 30 мая. ЧП затронуло девять районов области: Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный и другие.

«По состоянию на 02:00 31 мая остаются отключенными 66 населенных пунктов, находящихся в шести муниципальных образованиях: Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Селивановском, Ковровском, Судогодском районах», — сообщили в пресс-службе.

Полностью восстановить электроснабжение планируют к 12:00 31 мая. К работе подключились 316 человека и 96 единиц техники. Ситуация остается на контроле МЧС.