Провинция Гильменд, Афганистан, 31 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В результате взрыва в афганской провинции Гильменд на юге страны пострадали как минимум восемь сотрудников сил правопорядка, об этом сообщает агентство Pajhwok Afghan News.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Горящие машины

Отмечается, что автомобиль, начинённый взрывчаткой, взорвался у здания, в котором расположены местный департамент полиции и управление национальной безопасности. Представитель губернатора провинции Атталлах Ходжани сообщил, что теракт произошёл в утреннее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в столице Афганистана Кабуле было отражено нападение террористов на здание министерства внутренних дел. Нападение началось утром со взрыва, устроенного смертником на КПП перед зданием МВД. Затем несколько террористов начали перестрелку с силами безопасности на его территории. Во время боя прозвучало несколько взрывов, все террористы были ликвидированы.

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