Москва, 31 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Более 40 зон отдыха подготовлены к летнему сезону в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве приняты в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием и 34 зоны отдыха без купания», — говорится в сообщении.

Зоны отдыха с купанием — Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро, Белое озеро, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, а также пляж «Левобережный». Зона отдыха «Тропарево» принята как зона отдыха без купания.

Подготовка зон к летнему сезону предполагает обработку против клещей и комаров и замену песка.

Всего на территории Москвы расположено 11 зон отдыха с купанием и 48 зон отдыха без купания. Семь их них в настоящее время остаются на реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Москве разрешено купание в водоёмах.

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