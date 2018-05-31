Москва, 31 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Автомобили одной из прокатных компаний в Москве будут оснащены камерами наблюдения, об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артём Ермолаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Прокат машин

«Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины, для того чтобы смотреть на поведение водителя», — сообщил глава департамента.

По его словам, установка камер позволит наблюдать, не заснул ли водитель за рулем и за тем, что происходит в салоне машины. В будущем, убежден Ермолаев, технология видеонаблюдения позволит перейти к внедрению роботизированной самодвижущейся техники.

Читайте также: Беспилотные автомобили начнут испытывать между Москвой и Петербургом