Донецк, 31 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Девять раз ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Commons.wikimedia.org Прорезь прицела

Согласно сообщению, украинские войска применяли минометы, автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, снайперское и легкое стрелковое оружие. Под обстрел попали населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Крутая Балка, Спартак, Ясиноватая, Белая Каменка, Дзержинское. Также были повреждены два дома в Зайцево.

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Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз обстреливали ДНР, под огонь попали шесть населенных пунктов. Таким образом, украинские войска продолжают нарушать перемирие, объявленное 30 марта.