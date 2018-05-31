Мадрид, 31 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Налоговые органы Испании требуют от нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду €28 млн за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает AS.

Haberler.com Криштиану Роналду

По информации издания, налоговая служба отказалась от предложения футболиста выплатить долг в размере €14,7 млн и требует, чтобы он выплатил также штрафы, проценты и прочие расходы.

Футболисту поставлен срок выплаты — до 15 июня. В противном случае он предстанет перед судом после чемпионата мира по футболу.

Напомним, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму €14,7 млн с 2011 по 2014 год. Ранее футболист предложил выплатить долг, чтобы урегулировать ситуацию.