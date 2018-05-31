Москва, 31 мая, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки, сообщает 31 мая REN TV.

Pxhere.com Бетономешалка

По данным телеканала, ДТП произошло на улице Большая Очаковская на западе столицы. В результате инцидента произошел розлив топлива, из-за аварии перекрыта одна полоса движения.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что водитель грузовика не справился с управлением при повороте, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 35-м километре Московской кольцевой автодороги произошло самовозгорание грузового автомобиля.

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