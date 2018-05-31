Киев, 31 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В совет общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины вошел глава радикальной организации «С14» ЕвгенийКарась, сообщает 31 мая «Страна.ua».

Арнольд Бёклин. Чума. 1898

Согласно сообщению, отбор в совет проводился путем интернет голосования. Первые три места заняли учредители организации «Демократичный топор орды», также в состав совета вошли двое членом «Автомайдана» и глава «С14» Евгений Карась. Всего в совете будет 15 человек. На 20 месте в списке кандидатов оказался экс-лидер одесской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СергейСтерненко.

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Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине к власти пришли украинские националисты.