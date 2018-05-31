Москва, 31 мая, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Сосредоточение в одном карточном продукте «Мир» всего и сразу, да ещё на любом государственном уровне — это здорово, но сразу возникает вопрос инфраструктурных возможностей этого продукта. В России не везде есть газовое отопление и интернет уровня 4G LTE, так что возможности этого продукта явно будут сужены рамками городских мегаполисов уровня Москвы. Задумка перспективная и даже она, скорее всего, снимает с актуальной повестки дня кучу вопросов в глазах разработчиков, но реализация, скорее всего, будет по классике «хотели, как лучше, но получилось, как всегда», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

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Надо признать, что реализация в одном карточном продукте имеет под собой возможность сквозного доступа к огромному спектру государственных и возможно прочих или сквозных, дополнительных услуг, но для реализации столь амбициозного проекта надо иметь очень развитую информационную систему, а возможности потребителей будут ограничены, в результате граждане столкнутся не только с вопросами безопасности персональных данных и так называемым «законом Яровой», но и с банальными нестыковками в глобальных облачных базах данных, кочующих от ведомства к ведомству.

«С точки зрения разработчиков явно подразумевается интерес жителей России к карте «Мир» и ставится во главу угла как одно из явных конкурентных преимуществ, перед остальными эмитентами карточных продуктов в лице VISA, Master Card или JCB, но население страны не проявляет огромный интерес к карте «Мир», — отметил Блинов.

Не стоит также забывать о том, что в большинстве стран цивилизованного мира, как это принято говорить в странах западного мира, там к такого рода карточным продуктам не привязаны государственные услуги и прочее. Если в России эти услуги действительно будут привязаны к карте «Ми» и это действительно будет работать, то рейтинг эмитента и привлекательность продукта в глазах самых широких слоёв конечных потребителей этой карты очень сильно вырастет. А если ещё и за пределами России её будут принимать в качестве платёжного средства, то ей вообще просто цены не будет. Но сия перспектива пока туманна, а витающие над страной «новые санкции» пока ставят перед потребителем больше вопросов, чем ответов.

«Если принимать во внимание, что России идёт по пути КНДР и Ирана, то к концу 2018 года развитие этого карточного продукта может быть крайне успешным. Внутри страны на неё можно будет пересадить огромное количество российских граждан, при условии того факта, что VISA и Master Card прекратят своё присутствие на территории страны и процессинговые центры этих организаций не будут исполнять транзакции по картам населения страны. Это пока только химеры больного воображения, но раз уж некоторые специалисты умудряются говорить о том, что в России можно отключить от межбанковской системы SWIFT, то и такую перспективу в итоге можно представить», — высказал свое мнение эксперт.

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