Оттава, 31 мая, 2018, 09:39 — ИА Регнум. 30 мая правительство Канады объявило о введении новых санкций против 14 высокопоставленных лиц Венесуэлы, приближенных к президенту страны Николасу Мадуро. Об этом пишет газета Le Figaro.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Среди чиновников, которые больше не смогут совершать финансовые операции в Канаде, числится супруга Мадуро Силия Флорес, видные члены Национальной ассамблеи и другие должностные лица. Санкции также запрещают гражданам Канады осуществлять имущественные сделки и предоставлять услуги лицам из черного списка.

Правительство Канады считает указанных чиновников ответственными за «разрушение демократии в Венесуэле». Новые санкции стали ответом на переизбрание Николаса Мадуро на пост президента на выборах 20 мая.