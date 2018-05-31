Москва, 31 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Разгонный блок «Фрегат» планируется применять в составе ракет-носителей «Союз-5» и «Ангара-А3». Об этом 30 мая сообщается на сайте НПО им. Лавочкина.

Laspace.ru Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту

Решение об адаптации разгонного блока принял научно-технический совет предприятия. Также были одобрены направления создания и использования разгонного блока «Фрегат-СБУ».

Отмечается, что создание разгонного блока обеспечит российским ракетам-носителям конкурентоспособность на мировом рынке. В настоящий момент для производства разгонных блоков имеется вся необходимая инфраструктура.