Новую ракету «Союз-5» оснастят разгонным блоком «Фрегат»
Москва, 31 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Разгонный блок «Фрегат» планируется применять в составе ракет-носителей «Союз-5» и «Ангара-А3». Об этом 30 мая сообщается на сайте НПО им. Лавочкина.
Laspace.ru
Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту
Решение об адаптации разгонного блока принял научно-технический совет предприятия. Также были одобрены направления создания и использования разгонного блока «Фрегат-СБУ».
Отмечается, что создание разгонного блока обеспечит российским ракетам-носителям конкурентоспособность на мировом рынке. В настоящий момент для производства разгонных блоков имеется вся необходимая инфраструктура.