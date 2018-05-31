Тегеран, 31 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Министерство нефти Ирана заявило, что французский нефтяной гигант Total имеет 60 дней на то, чтобы решить, будет ли он участвовать в американских санкциях или нет, сообщает 31 мая Al Jazeera.

Цитата из х∕ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Распутье

Долю корпорации в нефтегазовой отрасли исламской республики займет Китай, в случае если Париж присоединится к американским санкциям.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, заключенной его предшественником Бараком Обамой в 2015 году. Суть соглашения была в частичном снятии санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерных испытаний.