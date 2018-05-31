Оттава, 31 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Пассажирский поезд компании Polar Bear Express сошел с рельсов и перевернулся на севере провинции Онтарио в Канаде, сообщает телеканал CVV со ссылкой на местные власти.

Цитата из х∕ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

Представитель провинции Онтарио Нортленд Ребекка Макглин сообщила, что в поезде в момент крушения находились 73 пассажира и семь членов экипажа. Авария произошла примерно в 37 километрах к югу от города Мусони. Движение на ветке перекрыто до дальнейшего уведомления.

После аварии пострадавших пассажиров доставили в местные больницы. О причинах крушения пока не сообщается, началось расследование. Чиновники продолжают работать с пострадавшими и их родственниками.