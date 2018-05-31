Москва, 31 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки пытаются препятствовать политическому урегулированию в Сирии, заявил президент Арабской Республики Башар Асад в интервью RT, опубликованном 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

По его словам, каждое успешное наступление, победа и каждый освобожденный район от террористов приближает регион к завершению конфликта, но в то же время в ответ на успехи «противники Сирии стараются отодвинуть победу».

«Главным образом это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии», — заявил Асад, добавив, что они поддерживают террористические группировки, помогая их «свежим силам» проникать в республику.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие России в Сирии будет сохраняться, пока в нем нуждается руководство республики и сирийский народ. Министр отметил, что многие цели российского военного присутствия были достигнуты, но миссия России в Сирии не окончена.

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