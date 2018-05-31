Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Выявленные в ходе инспекции координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты дефекты плитки по главной улице Ростова-на-Дону подрядчик устранит за свой счёт. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

Pxhere.com Выбоины в асфальте

По словам и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрия Васильева, плиточное покрытие с трещинами, сколами и просадками признано браком и выполненной работой не считается. В связи с этим заказчик выплатил подрядчику неполную сумму. Так, контракт был заключён на сумму 148,1 млн рублей. Фактически выполнены и приняты работы на сумму 127,5 млн рублей.

«В свою очередь, все дефекты, возникшие и возникающие в процессе эксплуатации, устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств», — цитирует пресс-служба Васильева.

Ремонт Большой Садовой выполнила компания «СК Росланд», руководствуясь проектом, разработанным ООО «Масштаб» и КБ «Стрелка». В городской администрации заверили, что для людей с ограниченными возможностями оборудованы пандусы, для слабовидящих — подходы к перекресткам уложены тактильной плиткой для предупреждения препятствий.

«При выполнении работ по укладке тротуарной плитки все технологические операции выполнялись под постоянным контролем сотрудников отдела автомобильных дорог МКУ «ДИСОТИ» для соответствия всех технологических процессов существующим стандартам и нормативно-технической документации. Также все этапы ремонта параллельно контролировались специализированной независимой дорожной лабораторией. Качество ремонта проезжей части контролировалось ООО «ГеоЭкоПроект» и ФКУ Упрдор «Азов», тротуарная часть — ООО «ГеоЭкоПроект», которые имеют современное сертифицированное оборудование, позволяющее проводить испытания используемых материалов на всех стадиях производства», — добавил Васильев.

Администрация Ростова-на-Дону также напоминает, что работы по ремонту Большой Садовой по заказу МКУ «Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» проводились в 2017 году. Всего отремонтировано более 46 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, качество выполненных работ по благоустройству Большой Садовой оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта, которые провели рейд по центральной улице города-миллионника. Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что деньги освоили так, что люди через раз спотыкаются о разрушающуюся плитку.

«Работы завершены с нарушением сроков, качество оставляет желать лучшего. Плитка уложена неравномерно, стыки находятся на разной высоте, она уже разрушается, лопается пополам, проваливается. Есть претензии и к основанию, на которое она уложена», — поделился мнением «фронтовик».

По его словам, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями также вызывает вопросы. В частности, тактильная плитка в некоторых местах уложена вовсе не в сторону пешеходных переходов, а по какому-то неизвестному принципу.

Антон Гетта считает, что необходим пристальный общественный контроль.

«Нельзя допустить, чтобы миллиарды рублей превратились в разломанные тротуары», — заключил координатор проекта ОНФ «За честные закупки».