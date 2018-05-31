Москва, 31 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В 2017 году в России предотвращено 68 преступлений террористической направленности. Об этом 31 мая в ходе антитеррористического форума в Красноярске заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалев.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Преступные замыслы были сорваны на стадии подготовки. В 25 случаях речь шла о терактах в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах.

Кроме того, спецслужбам удалось пресечь активность более 50 законспирированных террористических ячеек. Свыше 80 человек, попавших под влияние террористических организаций, не смогли выехать за рубеж для участия в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов рассказал о сложной обстановке на российско-украинской границе. В Крыму и Ростовской области сохраняются риски диверсий и незаконного провоза боеприпасов и оружия.

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