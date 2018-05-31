Анкара, 31 мая, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Попытки конгресса США заблокировать поставки в Турцию американских многоцелевых истребителей F-35 являются еще одним признаком того, что законодатели на Капитолийском холме не понимают, что они делают. Они не только разжигают недоверие и гнев Анкары в адрес Вашингтона, но и подталкивают ее все больше в сторону России, чему крайне рада российская власть, пишет Рагип Сойлу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Видя представившуюся возможность, на прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал решение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400. Он пошел дальше, заметив, что вместо американских самолетов Анкара может купить российские. Иными словами, наказывая Турцию за ее взаимодействие с Россией, они делают все, чтобы единственной страной, к которой Анкара могла обратиться, осталась Россия.

И началось это не сегодня, отмечает автор. Еще в 2014 году большинство американских сенаторов по различным причинам заблокировали продажу оружия Турции. Не раз получалось так, что, когда Анкара хотела закупить американское оружие, администрация бывшего президента США Барака Обамы оправдывала провал попыток Анкары действиями конгресса.

Так, в 2017 году президент Эрдоган в одном из вашингтонских аналитических центров заявил, что основной причиной, по которой Анкара покупает российские системы, стала деятельность конгресса. И хотя официальные лица государственного департамента США по-прежнему надеются, что Турцию удастся убедить приобрести совместимые с системами НАТО образцы, тем не менее «поезд давно уехал», поскольку Турция должна получить российские комплексы уже в 2019 году.

Таким образом, из-за того, что Вашингтон не поддержал Турцию в Сирии, а также ввиду блокирования попыток Анкары приобрести американское оружие, страна, кажется, больше, чем когда-либо в своей истории, склоняется в сторону Москвы. Вместо того чтобы вести против Турции вендетту, американским законодателям стоит определить пути того, как вернуть страну в трансатлантическую орбиту. В противном случае они рискуют поспособствовать росту российского влияния в стране, которая является членом НАТО.

Напомним, 18 апреля 2018 года помощник главы государственного департамента США Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей указал на то, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 «потенциально может привести к введению санкций» против Анкары. Этот шаг, по его словам, может негативно сказаться на участии Турции в программе по закупке F-35.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 30 мая, что если США не продадут Анкаре эти новейшие истребители, она обратится к кому-нибудь еще.

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