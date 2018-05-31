Воронеж, 31 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. 837,153 млн рублей на предоставление субсидий, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам, будет выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации Воронежской области. Соответствующее решение, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было принято 30 на заседании правительства РФ.

Government.ru Сельскохозяйственный комбайн

Вопрос о выделении Воронежской области дополнительных средств вынес на обсуждение вице-премьер Алексей Гордеев. Цель выделения денег — ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты в области развития животноводства, молочного и мясного скотоводства.

Как пояснили в правительстве региона, на сегодня потребность Воронежской области в средствах федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, заключенным до 31 декабря 2016 года, составляет 3 млрд 686,8 млн рублей. Лимит средств федерального бюджета, на сегодняшний день выделенный Воронежской области, равен 2 млрд 681,9 млн рублей. Таким образом, дефицит по субсидиям на возмещение затрат на уплату процентов по таким инвестиционным кредитам превышает 1 млрд рублей.