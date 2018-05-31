Каракас, 31 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Анри Фалькон потребовал от Верховного суда страны проведения повторных выборов на высший пост в государстве, сообщает 31 мая Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро. Выборы

«Сегодня мы представим Верховному суду надежное обоснование нашего требования, которое продемонстрирует, что прошедшие выборы недействительны», — заявил Фалькон.

Напомним, 20 мая в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых на главный пост страны был переизбран Николас Мадуро, преемник лидера боливарианской революции Уго Чавеса.