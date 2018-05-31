Москва, 31 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. На торгах 30 мая рубль позволил себе частично восстановить предыдущие потери, воспользовавшись комбинацией благоприятных факторов. Доллар, который открылся медвежьим гэпом, ускорил падение в ходе вечерней сессии и отступил в район отметки 62 рубля, подешевев на 0,74%. Пара евро/рубль просела незначительно за счет резкого укрепления единой валюты на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«На рынке сформировалось сочетание локальных факторов, которые протолкнули российскую валюту вверх. Прежде всего это практически повсеместная коррекция доллара, который отыгрывал не оправдавшие прогнозы данные по ВВП и занятости в частном секторе.

Также участников рынка подбодрили результаты аукциона Минфина, на котором спрос вдвое превысил предложение, показав, что интерес к российским бумагам сохраняется, несмотря на напряженность на санкционном фронте. 30 мая во второй половине дня дополнительная поддержка пришла со стороны рынка нефти, где ОПЕК успокоила рынки своими позитивными комментариями относительно изменения условий сделки», — пояснил эксперт.

Общая нервозность на мировых площадках, связанная с итальянским кризисом, спала. Рубль как рисковый актив ощутил на себе улучшение настроений. Однако ситуация далека от разрешения, а доллар еще может возобновить подъем до конца недели, если данные по расходам на личное потребление и рынку труда — сегодня и завтра — отразят рост.

«Поэтому рублю еще рано праздновать победу, тем более что вопрос с санкциями по-прежнему стоит довольно остро. К слову, вчера Совфед одобрил закон о контрсанкциях. В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может попытаться протестировать уровень 62 рубля, однако даже в случае ухода ниже, до конца недели, вероятно, котировки вернутся за его пределы», — считает Ковалев.

Читайте также: Рубль отыграл потери и вышел в плюс